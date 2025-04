Mientras, Poilievre, de 45, un veterano político a la derecha del partido con reputación de no rehuir una pelea, ha visto --según las encuestas de opinión-- su popularidad afectada por comparaciones con el presidente estadounidense.

Guerra de langostas

"¿Nos gusta? Para nada", dice Drouin, quien lleva tres décadas en el oficio. "Seguiré quejándome hasta que me quede sin aliento".

"Esta es nuestra zona, y es todo lo que tenemos", señaló. "Estas cosas no nos sientan bien".

Una serie de disputas fronterizas

La disputa parece no tener fin, pero durante la primera presidencia de Trump los acontecimientos en la zona gris no parecieron afectar significativamente la cordialidad general entre Estados Unidos y Canadá.

Lucha por los recursos naturales

"Sugiero que la administración Trump no solo sabe cuántos minerales esenciales tenemos, sino que incluso podría ser la razón por la que sigue hablando de absorbernos y convertirnos en el estado número 51. Son muy conscientes de nuestros recursos, de lo que tenemos, y desean beneficiarse de ellos", declaró Trudeau, según la cadena CBC.

Jordan Heath-Rawlings, periodista canadiense y presentador del podcast The Big Story, cree que lo que Trump quiere son los recursos canadienses y que sus comentarios sobre la anexión deben tomarse en serio.

Para Trump, incluso la propia frontera entre Estados Unidos y Canadá es sospechosa. "Si miras un mapa, dibujaron una línea artificial que la atraviesa entre Canadá y Estados Unidos", declaró en marzo. "Alguien lo hizo hace mucho tiempo y no tiene sentido".

No hace falta decir que los comentarios de Trump han irritado a los líderes canadienses, quienes advierten sobre las aspiraciones del presidente estadounidense.

Excepción en lugar de norma

Según Michael Williams, profesor de Asuntos Internacionales de la Universidad de Ottawa, si la actual administración Trump considera que el dominio mundial estadounidense ya no es posible, ni siquiera deseable, Estados Unidos podría retirarse de conflictos lejanos y de compromisos europeos.

Esta perspectiva geopolítica no es nueva. En la década de 1820 el entonces presidente estadounidense James Monroe articuló un nuevo orden global en el que Estados Unidos y Europa se limitaban a sus propios hemisferios.

¿Un plan o un capricho?

"Trump no tiene filosofía", dice Bolton. Y añade: "Tiene ideas, pero no sigue un patrón coherente. No hay una estrategia subyacente".