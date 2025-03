Estas medidas -que en el caso de Canadá y México no entrarán en vigor hasta el 2 de abril- encarecen las exportaciones de los productos de esos países, pero también pueden significar un aumento de la inflación en EE.UU, pues los importadores pueden trasladar el costo del nuevo impuesto a los consumidores.

Migración y fronteras

EE.UU. también logró un acuerdo con el gobierno de Nicolás Maduro para que reciba e, incluso, se haga cargo del transporte los venezolanos deportados, aunque no queda claro si este se mantiene en vigor después de que Trump decidió revocar la licencia que permitía a la petrolera Chevron operar en Venezuela.

Muchos migrantes que habían hecho sus citas migratorias con la aplicación CBP One quedaron frustrados con su eliminación.

El gobierno también anunció que no renovará en abril el programa de protección temporal (TPS) que ampara a más de 300.000 venezolanos, suspendió el programa de reasentamiento de refugiados y puso fin al uso de la aplicación CBP ONE, a través de las cuales los migrantes solicitaban sus citas con las autoridades migratorias de EE.UU.

Así, aunque el gobierno no parece haber puesto en marcha aún "la mayor deportación de la historia", sí ha enviado claras señales de que las puertas de EE.UU. están más cerradas para los migrantes o, al menos, para los que no pueden costear la visa dorada.

Política exterior

Y, efectivamente, tras llegar a la Casa Blanca puso en marcha la maquinaria diplomática para lograr el fin del conflicto. Pero, a diferencia de su antecesor, el demócrata Joe Biden, quien era un duro crítico de Vladimir Putin y un aliado de Zelensky, Trump afirma que no quiere tomar partido y que simplemente quiere poner fin a la guerra.

Complicando las cosas aún más, EE.UU. no considera viable integrar a Ucrania en la OTAN y Trump se niega, por el momento, a darle garantías de seguridad, de manera que si Moscú decide reanudar su agresión después de firmar la paz, Kyiv seguirá en una posición vulnerable.

Luego de ese choque, Trump suspendió la ayuda militar a Ucrania alegando que Zelensky no estaba listo para participar en las conversaciones de paz. Tras esta medida, el mandatario ucraniano anunció que estaba dispuesto a iniciar ese diálogo lo más pronto posible.

Adicionalmente, Trump no ha querido responsabilizar a Rusia por la invasión y su secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha dicho que no considera viable que Ucrania recupere el territorio ocupado por los rusos durante la guerra (20% del total).

Esto coloca a Ucrania ante el escenario de llegar a un eventual acuerdo de paz sin resarcimiento de daños, sin recuperar el territorio perdido y sin garantías de que no volverá a ser agredida.

Trump asegura que gracias al respeto que le tiene Putin, no cree que Rusia vuelva a agredir a Ucrania después de lograr este acuerdo de paz.

Tras su victoria en las elecciones de noviembre, amenazó a Hamás con un "infierno" si para el día de su toma de posesión el grupo armado palestino no había liberado a los rehenes israelíes que fueron secuestrados en el ataque del 7 de octubre de 2023.

Esta propuesta fue rechazada por los palestinos de Gaza y Cisjordania, así como por numerosos países árabes, al punto de llevara al Liga Árabe a presentar esta semana un plan de reconstrucción alternativo para Gaza que no obligue al desplazamiento de los palestinos.

El mandatario estadounidense acusa a China de estar controlando el canal interoceánico, lo que ha sido rechazado por el gobierno del presidente José Raúl Mulino, quien -no obstante- anunció que Panamá no renovará su participación el la nueva ruta de la seda que impulsa Pekín.

Cambios en el gobierno federal

La transformación profunda del gobierno federal es uno de los objetivos declarados de Trump, quien considera que los funcionarios federales constituyen un Deep State (Estado profundo), una suerte de casta no electa que gobierna al país a espaldas del Ejecutivo, gastando el dinero de los contribuyentes en cosas innecesarias y aprobando regulaciones excesivas.

Por iniciativa de Musk, miles de empleados federales también recibieron un polémico correo que les exigía que justificaran su trabajo explicando cinco cosas que habían hecho durante la semana anterior y que les advertía que, si no respondían a la comunicación, se interpretaría como una renuncia.

Elon Musk, en particular, ha sido criticado por ser en la práctica funcionario no electo que goza de grandes poderes, pese a no haber sido sometido a los usuales procesos de investigación y a la aprobación del Senado a la que se someten los miembros del gabinete.