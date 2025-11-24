Niño de 11 años muere en un enfrentamiento en la autopista de Las Vegas

En la <b>autopista 215 Southern Beltway</b> de Henderson, en las afueras de <b>Las Vegas</b>, un <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/tiroteos-estados-unidos target=_blank>tiroteo por ira </a>al volante <b>acabó con la vida del menor de 11 años.</b> Ocurrió cuando dos conductores se encontraban en<b></b> <a rel=nofollow href=https://www.ecuavisa.com/mundo/tiroteo-california-suicidio-asiatico-XL4269541></a> <b></b><b></b><b></b><b></b> <b></b><i></i><b></b> <a rel=nofollow href=https://www.ecuavisa.com/mundo/al-menos-seis-muertos-y-docenas-de-heridos-en-un-tiroteo-en-un-desfile-en-ee-uu-BM2178416></a>