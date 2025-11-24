EE.UU.
24 nov 2025 , 14:22

Niño de 11 años muere en un enfrentamiento en la autopista de Las Vegas

El menor que iba como acompañante en la parte posterior del vehículo, recibió un impacto de bala mortal.

   
  • Niño de 11 años muere en un enfrentamiento en la autopista de Las Vegas
    Autopista 215 Southern Beltway de Henderson( Internet )
En la autopista 215 Southern Beltway de Henderson, en las afueras de Las Vegas, un tiroteo por ira al volante acabó con la vida del menor de 11 años. Ocurrió cuando dos conductores se encontraban en el tráfico y por intentar rebasar y ganarse un lugar, uno de ellos disparó a la parte trasera del vehículo.

El hecho se registró el 14 de noviembre de 2025, a primeras horas del día, exactamente 7:30 am, según autoridades. De acuerdo al The New York Times, la víctima, quien no fue identificada públicamente, viajaba en el asiento trasero de un SUV híbrido conducido por su padrastro mientras se dirigían a la escuela.

La confrontación tuvo lugar con Tyler Matthew Johns, de 22 años, según ABC News, los testigos contaros que ambos carros intentaban adelantarse mutuamente, lo que llevó a que bajaran sus ventanillas para intercambiar palabras y en ese momento Matthew sacó el arma de fuego y disparó una solo vez, afectando al niño.

Tyler Matthew Johns, arrestado tras la muerte del menor.
Tyler Matthew Johns, arrestado tras la muerte del menor. ( Departamento de Policía de Henderson )

Se registran varios hechos violentos en autopistas

“Perdimos una vida hoy que no teníamos que perder”, comentó el jefe del Departamento de Policía de Henderson, Reggie Rader, citado por ABC News.

Al ocurrir esto, el padrastro del niño detuvo al vehículo para continuar con la disputa, sin embargo, personas que se encontraban cerca buscaban contactarse con la Policía Metropolitana de Las Vegas que se encontraba por el sitio.

Tyler Matthew Johns, fue detenido y el arma recuperada para su respectivo procedimiento. Los servicios de emergencia trasladaron al menor al hospital, pero no logró sobrevivir por la gravedad de su herida.

Según reportes de The New York Times como ABC News, Johns fue imputado por homicidio abierto, disparar desde un vehículo y efectuar disparos hacia un vehículo ocupado. Se encuentra recluido en el Centro de Detención de Henderson sin derecho a fianza, conforme a los registros judiciales consultados.

En la posterior rueda de prensa , se reiteró el llamado a una conducción responsable y a no acudir a la violencia en las vías. “Necesito que todos tengan paciencia en nuestras carreteras. Tenemos la obligación de cuidarnos entre todos. No vale la pena participar en este tipo de comportamiento en ningún sentido”, insistió el funcionario.

