No es la primera vez que el metro de Washington lanza billetes conmemorativos para una investidura presidencial. Barack Obama tuvo ediciones especiales en 2009 y 2013, mientras que Trump también contó con tarjetas para su primer mandato en 2017. Sin embargo, en esa ocasión las tarjetas no incluyeron su imagen, ya que su equipo no proporcionó un diseño a tiempo.

Por otro lado, la investidura de Joe Biden en 2021, celebrada bajo las restricciones de la pandemia de COVID-19, no contó con este tipo de billetes especiales.