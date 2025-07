"Me aceptó de vuelta": los Obama hablan por primera vez juntos sobre los rumores de su divorcio

En un episodio del podcast "IMO" de Michelle Obama y su hermano Craig Robinson, el expresidente de 63 años y la ex primera dama, de 61, bromearon sobre los rumores desatados hace algunos meses.

"Me aceptó de vuelta… estuvo complicado por un tiempo", bromeó Barack Obama al ser presentado en el episodio. "No empieces", dijo entre risas Michelle Obama.

"Ni por un momento"

Dijo que le parecía inconcebible que ella, siendo una mujer adulta y con éxito profesional independiente, no pudiera elegir si asiste con su esposo a eventos públicos, o le da prioridad a su propia agenda.

Pero en el podcast de Obama y Robinson, la ex primera dama dejó en claro que su matrimonio de 32 años sigue siendo sólido.

"No ha habido ni un solo momento en nuestro matrimonio en el que haya pensado en dejar a mi marido, y hemos pasado por momentos muy difíciles y hemos tenido muchos momentos divertidos, muchas experiencias", afirmó.

"Y me he convertido en una persona mejor gracias al hombre con el que estoy casada".

El expresidente Obama se mostró conmovido ante las palabras de su esposa: "No, no me hagas llorar ahora, justo al comienzo del programa", le dijo.