Estados Unidos retira camarones por posible contaminación radiactiva

La alerta surgió cuando la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) halló el contaminante en contenedores que llegaban desde Indonesia a puertos de Los Ángeles, Houston y Miami . Aunque la FDA aclaró que los niveles detectados estaban muy por debajo de los límites de intervención, advirtió que la exposición prolongada podría aumentar riesgos de salud , incluyendo cáncer .

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) instó a no consumir ciertos camarones crudos congelados de la marca Great Value vendidos en Walmart, luego de que inspecciones detectaran trazas de cesio-137 , un isótopo radiactivo, en envíos del proveedor indonesio BMS Foods.

Los lotes retirados corresponden a los códigos 8005540-1, 8005538-1 y 8005539-1, con fecha de caducidad del 15 de marzo de 2027. Estos productos se distribuyeron en 13 estados: Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Kentucky, Luisiana, Misuri, Misisipi, Ohio, Oklahoma, Pensilvania, Texas y Virginia Occidental.

Walmart anunció que los clientes podrán devolver los camarones para un reembolso completo y aseguró que la salud de los consumidores es su máxima prioridad. En tanto, la FDA bloqueó temporalmente las importaciones de BMS Foods y continúa las investigaciones para descartar riesgos adicionales.

Las autoridades recomendaron a quienes compraron los camarones afectados no consumirlos, ni cocinarlos, ni servirlos a otras personas, sino desecharlos o llevarlos de vuelta a la tienda. La FDA subrayó que no se han encontrado problemas en otros productos de camarón disponibles en el mercado estadounidense.