El presidente sudafricano, por su parte, aseguró que el objetivo de su visita era "restablecer la relación con Estados Unidos.El pasado febrero, Trump canceló toda la financiación a Sudáfrica al emitir una orden ejecutiva que acusaba al gobierno de Ramaphosa de perseguir a los blancos y apoyar a enemigos de EE.UU. en el mundo, como Irán y el grupo palestino Hamás.

Un tenso intercambio

Tras atenuar las luces en la sala oval, presentó un video donde aparece el líder opositor sudafricano Julius Malema cantando una canción polémica que incluye la frase "shoot the Boer" ("disparen al bóer"), en referencia a la comunidad blanca de origen holandés del país africano.

Subrayó que el opositor Malema y su partido, los Economic Freedom Fighters, no forman parte del gobierno y que sus declaraciones no representan la política oficial.

Cuando Trump le preguntó si sabía dónde había sido grabado el video proyectado, Ramaphosa replicó: "No. Me gustaría saberlo, porque nunca lo he visto".