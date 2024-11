Library of Congress

"Por la unidad de EE.UU. Vota Chisholm en 1972. Ni vendida ni mangoneada", dice el aviso de campaña.

Chisholm, cuyo eslogan era "Ni vendida ni mandoneada", reconoció que nunca esperó ganar, pero sí que su candidatura cambiara "el rostro y el futuro de la política estadounidense".

"Me presento ante ustedes hoy para repudiar la ridícula noción de que el pueblo estadounidenses no votará por candidatos calificados, simplemente porque no es blanco o porque no es hombre", declaró a sus adeptos al lanzar su campaña.

"No creo que, en 1972, la gran mayoría de estadounidenses continúe albergando tan estrecho y mezquino prejuicio", añadió.

La legisladora Lee conoció a Shirley Chisholm por primera vez durante su campaña presidencial.

En ese entonces Lee, que era madre soltera y recibía asistencia social, era la presidenta del sindicato de estudiantes negros del Mills College.

"Cuando le dije que quería trabajar para ella me retó y me hizo registrarme para votar primero. Me dijo que si yo quería cambiar las cosas, debería meterme en la política".

La congresista Barbara Lee (der.) se convirtió en amiga cercana de Shirley Chisholm después de trabajar como voluntaria en su campaña.

No fue una campaña fácil. Chisholm sobrevivió varios intentos de asesinato y tuvo que entablar una demanda para asegurar que la incluyeran en los debates televisados.

Alcanzó a llegar hasta la convención demócrata, donde perdió la nominación frente a George McGovern, pero dejó una duradera impresión.

Cumplió siete periodos en el Congreso y se retiró en 1982, tras lo cual regresó a la enseñanza.

Murió en 2005 a los 80 años.