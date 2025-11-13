EE. UU. pone fin al cierre de gobierno: 43 días después, ¿qué lograron los demócratas?

Marcaron un límite, exigiendo que los republicanos aceptaran prorrogar los subsidios al seguro médico para los estadounidenses de bajos ingresos que expiran a finales de año.

Cuando un puñado de demócratas rompió filas para votar a favor de la reapertura del Gobierno el domingo, no recibieron prácticamente nada a cambio: la promesa de una votación en el Senado sobre los subsidios, pero ninguna garantía de apoyo republicano ni siquiera la votación necesaria en la Cámara de Representantes.

Los demócratas calificaron el acuerdo de cierre del gobierno de "patético" y de ser una "rendición".

Desde entonces, los miembros del ala izquierda del partido están furiosos.

Han acusado al líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer —quien no votó a favor del proyecto de ley de financiación—, de ser cómplice secreto del plan de reapertura o simplemente incompetente.

Sintieron que su partido se rindió incluso después de que el éxito en las recientes elecciones demostrara que tenían ventaja. Temían que los sacrificios del cierre hubieran sido en vano.

Incluso demócratas más moderados, como el gobernador de California, Gavin Newsom, calificaron el acuerdo de cierre del gobierno de "patético" y de ser una "rendición".

Jugando con reglas antiguas

"No vengo a pegarle a nadie", dijo a Associated Press, "pero no me agrada que, ante esta especie invasora que es Donald Trump, que ha cambiado por completo las reglas del juego, sigamos jugando con las reglas antiguas".

Newsom aspira a la presidencia en 2028 y puede ser un buen indicador del sentir del partido. Fue un leal partidario de Joe Biden, a quien defendió incluso después de su desastrosa actuación en el debate de junio contra Trump.

Si está dispuesto a presentar batalla, no es una buena señal para los líderes demócratas.

Trump felicitó a los republicanos del Congreso.

Para Trump, en los días transcurridos desde que se desbloqueó el estancamiento en el Senado el domingo, su estado de ánimo ha pasado del optimismo cauto a la celebración.

El martes felicitó a los republicanos del Congreso y calificó la votación para reabrir el Gobierno como "una victoria muy importante".

"Estamos abriendo nuestro país", dijo en una conmemoración del Día de los Veteranos en el cementerio de Arlington. "Nunca debió haber estado cerrado".

Trump, tal vez intuyendo la ira de los demócratas hacia Schumer, se unió a los ataques durante una entrevista en Fox News el lunes por la noche.

Sin concesiones sustanciales

"Pensó que podía dividir el Partido Republicano, y los republicanos acabaron con él", dijo Trump sobre el senador demócrata.

Aunque hubo momentos en que Trump pareció ceder —la semana pasada reprendió a los senadores republicanos por negarse a eliminar la obstrucción parlamentaria para reabrir el Gobierno—, finalmente salió del cierre sin haber hecho concesiones sustanciales.

Aunque sus índices de popularidad han disminuido en los últimos 40 días, aún falta un año para que los republicanos tengan que enfrentarse a los votantes en las elecciones de mitad de mandato.

Y, salvo algún tipo de reforma constitucional, Trump no tendrá que preocuparse nunca más por presentarse a las elecciones.