Donald Trump reunirá a su gabinete para definir próximos pasos sobre Venezuela

La Casa Blanca será escenario este lunes 1 de diciembre de 2025 de un encuentro reservado entre el presidente Donald Trump y los funcionarios más influyentes de su gabinete.

Según fuentes de la cadena CNN, el mandatario solicitó una reunión para revisar la estrategia estadounidense hacia Venezuela, en un momento de creciente tensión entre Washington y el gobierno de Nicolás Maduro.

En esta sesión, prevista para las 17:00 en la Oficina Oval, participarán el secretario de Guerra Pete Hegseth; el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine; el secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional, Marco Rubio; además de la jefa de Gabinete Susan Wiles y el subjefe Stephen Miller.

El encuentro no aparece registrado en la agenda pública de la Casa Blanca, lo que subraya la importancia y discreción con la que se maneja el tema.

Mientras avanza la jornada, la ofensiva estadounidense en el Caribe y el Pacífico continúa en marcha. En semanas recientes, Washington ha anunciado ataques contra embarcaciones que, según sus reportes, estaban vinculadas al tráfico de drogas.

Durante el fin de semana largo de Acción de Gracias, Trump permaneció en su residencia de Mar-a-Lago, donde trascendió que mantuvo una conversación telefónica con Maduro el pasado 21 de noviembre de 2025. De acuerdo con información publicada por el Miami Herald, el presidente estadounidense habría exigido la salida inmediata del líder venezolano.

Al regresar a Washington este domingo, Trump confirmó ante los periodistas que la llamada tuvo lugar, aunque evitó profundizar en su contenido: “No diría que fue bien o mal, fue una llamada telefónica”, se limitó a afirmar.

El intercambio ocurre mientras Estados Unidos insiste en que el régimen venezolano mantiene vínculos con el denominado Cartel de los Soles, catalogado como organización terrorista por Washington. Este señalamiento ha ampliado, según las autoridades, el abanico de opciones militares que podrían emplearse en su campaña de presión.