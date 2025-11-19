EE.UU.
Donald Trump evade preguntas insultando a periodista

Recientemente se viralizó un video en el que Donald Trump, presidente de Estados Unidos, manda a callar a una periodista y le dice: "cállate cerdita".

   
    Donald Trump a bordo del Air Force One( Captura de pantalla video )
El video que circula en redes sociales sobre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha desatado indignación por los usuarios y en el gremio periodístico. El insulto hacia la periodista fue: "cállate, cállate cerdita", pese a que sus palabras no generaron gran atención cuando ocurrieron, este martes 19 de noviembre de 2025, no tardó en viralizarse.

Catherine Lucey, corresponsal en la Casa Blanca de la agencia Bloomberg, preguntó a Trump en el avión presidencial sobre la desclasificación de los documentos del caso del pederasta Jeffrey Epstein cuando el republicano le ordenó que se callara.

La respuesta de Trump apuntando con el dedo a la reportera, quien le cuestionó por sus evasivas sobre el caso Epstein si los documentos no contienen "nada incriminatorio" contra él.

Las reacciones sobre el comentario no tardaron en llegar

Jake Tapper, uno de los presentadores estrella de la cadena CNN, calificó este martes en la red social X la actitud del presidente de "repugnante y completamente inaceptable". La expresentadora de Fox News Gretchen Carlson también tachó el comentario de "repugnante y degradante".

Bloomberg emitió un comunicado en el que afirmó que sus periodistas en la Casa Blanca "prestan un servicio público esencial, formulando preguntas sin temor ni favoritismos".

"Seguimos centrados en informar sobre asuntos de interés público de manera justa y precisa", añadió. Los ataques e insultos de Trump contra periodistas por no gustarle las preguntas que le formulan son habituales en sus ruedas de prensa, en las que suele acusarlos de difundir noticias falsas.

Este mismo martes llamó "pésima reportera" a Mary Bruce, de ABC News, durante una rueda de prensa en el Despacho Oval con el príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán.

La periodista le preguntó por qué no ordenó al Departamento de Justicia publicar los papeles de Epstein, un antiguo amigo suyo, y esperó a que lo aprobara el Congreso."Creo que eres una pésima reportera", dijo Trump, quien además amenazó con retirar la licencia de operación a la cadena ABC.

