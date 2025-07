Cómo Trump está usando la justicia para transformar el poder presidencial en EE.UU.

"El ataque más grave a la democracia"

Varios jueces, tanto en activo como retirados, me han dicho que la magnitud del "ataque" no tiene precedentes.

Amenazas de muerte y publicación de información personal

"No hay dudas de que el tipo de oprobio que la administración prodiga contra los jueces con quienes no está de acuerdo es insólito".

Una avalancha de órdenes ejecutivas

¿Están los jueces bloqueando los "deseos del electorado"?

"Somos una nación de leyes, no de hombres", explica el juez John E. Jones III. "Un mandato al presidente de Estados Unidos no significa un mandato para ignorar la ley. Eso es evidente, pero esto encubre un desprecio fundamental por la ley y la constitución".

El "zar de la frontera" del presidente, Tom Homan, apareció en televisión para hablar sobre los intentos de un tribunal de evitar la deportación de varios cientos de venezolanos y declaró: "Me enorgullece ser parte de este gobierno. No nos detendremos... No me importa lo que piensen los jueces".