Cómo las duras políticas de Trump vaciaron los albergues de Tijuana (y dónde están los migrantes)

Pareciera que el discurso de Donald Trump —que la amenaza de una deportación masiva y el cierre de mecanismos legales para migrar para contener lo que él considera una "invasión"— ha tenido efecto: la gente está cruzando menos.Tijuana, que comparte área metropolitana con San Diego, es la ciudad más grande de la zona, nació como producto de la delimitación fronteriza y ha sido por siglo y medio el punto neurálgico del flujo migratorio hacia la mayor potencia del mundo.

"Esto no lo habíamos visto, solamente en la pandemia", dice Octavio, taquero en la garita del Chaparra, en Tijuana, un cruce fronterizo donde también predomina esa sensación de calma, de silencio.

El albergue Embajadores de Dios no se ve como salía verse.

"Caldo gordo" para delincuentes

Un silencio que no implica que la migración se haya detenido, advierten los activistas: significa, más bien, que los migrantes se están quedando en el camino, o están intentando cruzar ilegalmente.

Los presuntos coyotes, relata la activista, primero les dijeron que las iban a cruzar por US$800 a través de un túnel; es decir, por una décima parte de lo que suele costar y a través de un túnel que, desde hace cuatro décadas, no existe.

Cabrera se lamenta: "No hay nada que yo les diga que pueda evitarlo, y eso te muestra que el sueño americano no está roto (…) La gente quiere seguir insistiendo en cruzar y no se da cuenta de los peligros que implica porque prefieren mantener el sueño vivo".