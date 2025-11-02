Cierre de Gobierno en EE. UU. alcanza nueva fase por el fin de ayuda alimentaria y sanitaria

El cierre de Gobierno en EE. UU. entró en una fase crucial, ya que expiraron los fondos para el programa de ayuda alimentaria del que dependen 42 millones de ciudadanos y se publicaron también por primera vez las nuevas primas de los programas sanitarios del Obamacare para 2026, que se incrementarán considerablemente por el fin de los subsidios.

La agencia que gestiona los programas de seguros sanitarios federales para personas vulnerables publicó las nuevas tarifas en su página web, mientras distintas consultoras continúan elaborando cálculos sobre los incrementos medios en las primas para el próximo año.

Los estudios apuntan a subidas por parte de las aseguradoras de en torno a un 25 % de media en los distintos estados, a lo que hay que sumar el fin de los subsidios aprobados en 2021 en plena pandemia para dar apoyo a los usuarios de los programas incluidos en la ley de cuidados sanitarios asequibles, conocida como Obamacare.