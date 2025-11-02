Cierre de Gobierno en EE. UU. alcanza nueva fase por el fin de ayuda alimentaria y sanitaria

El <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/estadosunidos/cierre-gobierno-ee-uu-quienes-afecta-EC10217245 target=_blank>cierre de Gobierno en EE. UU.</a> </b>entró en una<b> fase crucial,</b> ya que <b>expiraron los fondos</b> para el <b>programa </b>de<b> ayuda alimentaria </b>del que dependen <b>42 millones </b>de <b>ciudadanos </b>y se publicaron también por<b></b><b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b>