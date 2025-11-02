EE.UU.
02 nov 2025 , 09:07

Cierre de Gobierno en EE. UU. alcanza nueva fase por el fin de ayuda alimentaria y sanitaria

Los subsidios para comida en EE. UU. quedan en el aire y Donald Trump afirma que busca una solución.

   
    Residentes de Houston reciben bolsas de almuerzo gratuitas de manos del propietario del negocio.( Foto: AFP )
EFE
Redacción y EFE
El cierre de Gobierno en EE. UU. entró en una fase crucial, ya que expiraron los fondos para el programa de ayuda alimentaria del que dependen 42 millones de ciudadanos y se publicaron también por primera vez las nuevas primas de los programas sanitarios del Obamacare para 2026, que se incrementarán considerablemente por el fin de los subsidios.

La agencia que gestiona los programas de seguros sanitarios federales para personas vulnerables publicó las nuevas tarifas en su página web, mientras distintas consultoras continúan elaborando cálculos sobre los incrementos medios en las primas para el próximo año.

Los estudios apuntan a subidas por parte de las aseguradoras de en torno a un 25 % de media en los distintos estados, a lo que hay que sumar el fin de los subsidios aprobados en 2021 en plena pandemia para dar apoyo a los usuarios de los programas incluidos en la ley de cuidados sanitarios asequibles, conocida como Obamacare.

El logotipo de Obamacare se muestra en la puerta de la agencia de seguros UniVista en Miami, Florida, el 10 de enero de 2017.
El logotipo de Obamacare se muestra en la puerta de la agencia de seguros UniVista en Miami, Florida, el 10 de enero de 2017. ( Foto: AFP )

Estas ayudas hacían que las pólizas fueran gratuitas para aquellos en situación de pobreza y subsidiaban parcialmente el costo para aquellas personas que ganan menos de USD 65 000 al año.

Sin seguro o con pólizas un 100 % más caras

Algunos expertos consideran, pues, que esta situación supondrá que muchas familias no podrán hacer frente al gasto y dejarán de estar aseguradas, y que, para aquellas que aún puedan permitírselo, el coste anual de esta póliza prácticamente se duplicará.

A su vez, el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), del que depende 1 de cada 8 estadounidenses (la mayoría niños, mayores y personas con discapacidad) para tener acceso a alimentos, se encuentra desde este sábado sin fondos debido al cierre Federal.

La situación de 42 millones de estadounidenses que reciben cupones para comprar comida a través de este programa está ahora mismo en el aire, incluso después de que dos jueces ordenaran ayer al Gobierno de Donald Trump dar con una fórmula para financiar SNAP con fondos de emergencia, algo a lo que a lo que se había negado en principio el Departamento de Agricultura, del que depende esta asistencia alimentaria.

Personas con bolsas llenas de alimentos para donación.
Personas con bolsas llenas de alimentos para donación. ( Foto: Internet )

La mayoría de expertos considera que, independientemente de la decisión final del Gobierno o los tribunales, parece claro que habrá retrasos en la próxima entrega de cupones para alimentos.

Reiniciar el complejo sistema que envía pagarés a los beneficiarios de SNAP puede llevar varios días, lo que significa que las medidas provisionales de las Administraciones locales van a ser cruciales para aquellos con dificultades para comprar alimentos.

