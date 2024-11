Convocó así una sesión extraordinaria en el Congreso estatal para el 2 de diciembre, poco más de mes y medio antes de que Trump asuma el cargo.

La avanzada de California

“Promesas hechas, promesas cumplidas”

"Santuario" para migrantes

Derechos LGBTQ+, acción climática y más

La vía de las demandas y el poder del federalismo

“Si Trump no infringe la ley, si no viola la Constitución, si no se extralimita en su autoridad valiéndose de vías ilegales, no habrá nada que tengamos que hacer”, le dijo Bonta al diario Los Angeles Times.