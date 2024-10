Sus comentarios generaron una ola de indignación en los medios y las redes sociales, a las que recurrieron con rapidez políticos tanto demócratas como republicanos para condenarlos y mostrar su apoyo a los puertorriqueños.

“Esto es una broma y no refleja la visión del presidente Trump o de su campaña”, sostuvo Danielle Álvarez, asesora senior del exmandatario.

Los puertorriqueños en estados clave

Aunque los residentes de la isla no pueden votar en la elección presidencial, quienes se mudan a los Estados Unidos continentales tienen derecho al sufragio por ser ciudadanos estadounidenses.

"Este chiste fracasó por una razón. No es gracioso y no es cierto", dijo Scott.

Por su parte, Salazar escribió en X que estaba "disgustada" por el "comentario racista" del humorista y que este que no "reflejaba los valores" de los republicanos.

De acuerdo con The New York Times, “tal vez no haya un campo de batalla más importante en la carrera de este año por la Cámara de Representantes que Nueva York”.