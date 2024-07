El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de 81 años, aseguró este jueves que todas las pruebas neurológicas a las que se ha sometido demuestran que se encuentra "bien". Esa fue la respuesta a la presión de varios congresistas para que se retire de la carrera electoral.

"Me he sometido a tres exámenes neurológicos intensos y consistentes" realizados por neurólogos y "dicen que estoy en buena forma", aseguró. También explicó que el último análisis se lo realizó en febrero de 2024.

En una rueda de prensa realizada el 11 de julio, el Mandatario también se refirió a la posible candidatura de su actual vicepresidenta, Kamala Harris, aunque cometió errores.

Ante la pregunta de cómo se desempeñaría Harris si se enfrentara en la papeleta electoral contra Donald Trum, Biden dijo que ella está "cualificada para ser presidenta"; sin embargo, primero señaló que no habría elegido a Trump como vicepresidente, si no supiera que puede llegar al la Presidencia. Aunque no lo aclaró, se entendió que se refería a Harris.

Sus declaraciones causaron revuelo, ya que ocurren en plena carrera hacia la Casa Blanca, rodeada por las dudas sobre su agilidad mental.