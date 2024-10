La casa de Judy Aleksalza en el área de Pigtown en Baltimore, Maryland, parece una versión real de la Tardis, la famosa cabina de policía de Doctor Who que viaja en el tiempo. La estructura se ve más grande por dentro que por fuera.

Forma parte de una hilera de casas adosadas del siglo XIX impecablemente conservadas. Hay macetas recién regadas afuera de muchas entradas y no hay basura ni grafitis.

Entre el mal tiempo y los contratistas que no hicieron bien su trabajo la mujer vivió "una historia de terror".

Baltimore ciudad pionera

Las propiedades vacías se vendieron por solo US$1, lo que permitió a las personas acceder a la vivienda que de otra manera no podrían pagar.

El caso de Liverpool

A pesar de todo el dolor y el trabajo duro, Sharples dice que valió la pena. "Ha cambiado mi vida por completo. No dejo de valorar que estoy viviendo en la casa de mis sueños que renové y compré por una libra".

Las críticas

Los programas de viviendas de US$1 son muy populares en los medios. Sin embargo, sus críticos se preguntan qué pueden lograr. Uno de esos escépticos es David Simon, el creador de la exitosa serie de televisión The Wire, ambientada en Baltimore.

Dice que el programa original de Baltimore no benefició a los marginados económicamente, ya que las propiedades fueron compradas por personas que tenían suficiente dinero para arreglarlas.

"Pero no fue socialista en el sentido de que no creo que haya tenido éxito en la distribución de la riqueza. No creo que ninguna renovación urbana, ni ninguna recuperación urbana, que yo conozca en la ciudad, haya sido alguna vez igualitaria", agregó.