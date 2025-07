Por qué España es uno de los países del mundo donde se consume más cocaína

"Hay un consumo desbordado de cocaína en este país del que no se dice nada, y ya se están superando los niveles récord previos a la recesión".

Esta advertencia la hace el periodista y escritor David López Canales, autor del ensayo "¿Una rayita? Por qué en España se consume tanta cocaína y no se habla de ello", publicado este año.

El desembarco en España

Parte de la cocaína que llegaba a Galicia se quedaba en España, donde era fácil distribuirla al no haber fronteras internas. La demanda comenzó a crecer en una época de bonanza económica y mayores libertades sociales en la recién estrenada democracia que sucedía a la dictadura de Francisco Franco (1939-75).

De la élite al pueblo

En los primeros años, la cocaína en España no era una sustancia accesible ni común y solo se consumía en determinados ambientes como símbolo de estatus, éxito o transgresión.

"La imagen aspiracional con la que entró la cocaína a principios de los 80, como una droga de élites económicas y artísticas, ya no perdura", explica el escritor David López Canales.

"Hace poco estaba en una fiesta y un tipo al que no conocía me pidió un cigarro. Se lo di y me dijo: '¿Quieres una rayita?'. El título de mi ensayo encaja con la idea de hasta qué punto se ha trivializado todo", comenta el escritor.