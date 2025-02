"Pensé que $LIBRA era una versión más segura porque estaba promocionada por el presidente argentino. No parecía una memecoin sino algo más serio", le dice a BBC Mundo el inversionista chileno radicado en Miami.

De acuerdo con un denuncia penal presentada este lunes en Argentina, Milei habría integrado una "asociación ilícita" que estafó "a más de 40.000 personas con pérdidas por más de US$4.000 millones". Milei niega las acusaciones y asegura que no son más de 5.000 las personas afectadas.

De todos modos, para él no se trata de un intento de estafa por parte del mandatario, sino una posible falta de información que lo hizo cambiar de opinión.

Pensé que me iba a ir mejor porque era algo relacionado con Milei. Es decir, en apariencia, no era una memecoin sino que era algo más serio.

Sí. Y me caía bien. Todos decían que estaba haciendo un buen trabajo. Yo lo veía de una manera muy positiva.

En octubre pasado estuve en Buenos Aires, en una conferencia de blockchain, donde unas personas que estaban muy metidos en el tema me dijeron que se estaban comunicando con el equipo de Milei para crearlo.

No, no creo que haya sido una estafa de Milei con el mundo de cripto. Sino del creador (de la criptomoneda).

Creo que Milei no entiende bien el mundo de cripto.

Pienso que Milei no entendió mucho y dijo "hagámoslo", y después entendió la magnitud de lo que es promover una criptomoneda como esta.

Entonces, ¿el presidente no entendió lo que estaba compartiendo en sus redes?

La primera, es que le hicieron una estafa a él, que se encontró con este equipo y no sabía lo que estaba pasando. Si ese es el argumento de Milei, entonces está mostrando un nivel de incompetencia en tema importante.

La segunda opción es que diga que ha sido un experimento, que estaban probando y no funcionó. Pero entonces, mintió el viernes, cuando dijo que no tenía nada que ver con esto.

Mira, no lo sé. No creo que haya entendido lo que estaba haciendo.

Creo que publicó este tuit y que unas horas después alguien habló con él, me imagino que alguien de su equipo, le explicó un poco más de lo que estaba haciendo. Después lo borró y me sorprendió mucho.

Me parece que estamos aprendiendo que este mundo de las memecoins no es lo justo que era; no todos compiten con la misma información, con los mismos recursos. Hay personas que tienen una ventaja gigante.