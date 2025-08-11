Mundo
11 ago 2025 , 08:00

“Siempre serás el amor de mi vida”: la emotiva despedida de la esposa de Miguel Uribe Turbay tras su muerte

María Claudia Tarazona publicó un mensaje cargado de fé y esperanza tras la muerte del senador colombiano; aseguró que cuidará de sus hijos y que volverá a reunirse con él en el futuro.

   
    María Claudia Tarazona y Miguel Uribe Turbay( Instagram María Claudia Tarazona )
Miguel Uribe Turbay, senador colombiano y precandidato presidencial, falleció el 11 de agosto de 2025 tras permanecer más de dos meses hospitalizado por las heridas graves que sufrió en un atentado durante un acto de campaña en Bogotá. Horas después de darse a conocer su muerte, su esposa, María Claudia Tarazona, compartió un mensaje lleno de amor, fe y dolor en su cuenta de Instagram.

En su despedida pública, Tarazona expresó: “Siempre serás el amor de mi vida. Gracias por una vida llena de amor, gracias por ser un papá para las niñas, el mejor papá para Alejandro”

Continuó con una promesa cargada de esperanza: “Nuestro amor trasciende este plano físico. Espérame, que cuando cumpla mi promesa con nuestros hijos, iré a buscarte y tendremos nuestra segunda oportunidad”, sellando el mensaje con el compromiso personal de proteger a sus hijos: “Descansa en paz, amor de mi vida, yo cuidaré a nuestros hijos”.

La muerte de Uribe Turbay generó una profunda conmoción en Colombia, y miles de colombianos expresaron solidaridad y pesar. Su trayectoria política se vio marcada por su labor como senador, concejal bogotano y opositor crítico al gobierno, además de su sólida base académica y su linaje político familiar.

