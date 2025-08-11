“Siempre serás el amor de mi vida”: la emotiva despedida de la esposa de Miguel Uribe Turbay tras su muerte

<a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/miguel-uribe-turbay target=_blank>Miguel Uribe Turbay</a>, senador colombiano y precandidato presidencial, falleció el 11 de agosto de 2025 tras permanecer más de dos meses hospitalizado por las heridas graves que sufrió en un atentado <b></b> <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/muere-el-senador-y-precandidato-presidencial-colombiano-miguel-uribe-turbay-LN9917418 target=_blank></a></b>