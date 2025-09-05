OMS levanta la emergencia sanitaria internacional por la viruela del mono

El director general de la <b>Organización Mundial de la Salud</b> (OMS), <b>Tedros Adhanom Ghebreyesus</b>, anunció este viernes 5 de septiembre el levantamiento de la <b>emergencia sanitaria internacional</b> por la mpox<b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/2024-08-19-caso-viruela-mono-desmentido-guayaquil-HI7857786 target=_blank></a></b><b></b><b></b><b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/sociedad/2024-08-19-ecuador-registro-cinco-casos-anterior-cepa-viruela-mono-IH7867479 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/sociedad/2024-08-15-brote-2022-viruela-del-mono-ecuador-500-contagios-GL7841945 target=_blank></a></b>