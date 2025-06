Cómo aumentó en El Salvador la presión contra las voces críticas al gobierno de Bukele

"Aquí el que hable, el que critique, el que no se arrodille ante el ídolo, va preso", dijo el abogado Enrique Anaya en un programa de la televisión salvadoreña el 3 de junio.

Cuatro días después fue detenido, acusado de lavado de dinero . No habían pasado ni tres semanas desde que la policía sacara de su casa a Ruth Eleonora López , otra abogada que ha cuestionado al mandatario y su gobierno, quien está hoy procesada por presunto enriquecimiento ilícito.

Un punto de inflexión en la presión sobre las voces críticas que, según los especialistas consultados por BBC Mundo, tendría que ver con que Bukele se siente respaldado por su alianza con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien no solo lo ha alabado sino que lo ha vuelto "imprescindible" para su propia política de deportaciones.

"Cree, con razón, que no va a tener ninguna crítica por parte de esta administración, como sí la tuvo de la de Biden", asegura Enrique Roig, quien fuera subsecretario asistente de la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado de EE.UU.

Ni la Fiscalía ni Presidencia han contestado a las numerosas solicitudes de entrevista de BBC Mundo. Pero el 1 de junio, durante su discurso anual ante la nación, el mandatario se dirigió a los medios y les dijo: "¿Saben qué? Me tiene sin cuidado que me llamen dictador. Prefiero eso a que maten salvadoreños por la calle".

Detenciones de alto perfil

"¡No me van a callar, un juicio público quiero!", gritó López frente a los medios, antes de comparecer a su audiencia inicial el 4 de junio. Y a la salida, declaró: "Todas las imputaciones son por mi actividad jurídica, por mi denuncia contra la corrupción en el gobierno. Soy inocente, soy una presa política".

En una entrevista reciente con BBC Mundo, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro , afirmó que, a pesar de que en el país solo quedan los remanentes de las en su día sangrientas estructuras criminales, no hay planes inmediatos para levantar el estado de emergencia que ya lleva 38 prórrogas.

"Éxodo masivo"

"Todos los documentamos y los informamos, al punto que no hay un solo expediente abierto contra el gobierno de El Salvador por desapariciones, homicidios o torturas dentro del sistema carcelario", afirmó, al tiempo que cuestionaba por qué ya "nadie pregunta sobre las víctimas de las pandillas".

Difícil decisión

También han salido del país periodistas con un perfil menos público, como una reportera de investigación que habló con BBC Mundo con la condición de que no se revele su identidad ni el medio para el que trabaja.

"No lo pensé. No creo que sea un momento para sentarse a esperar", asegura.

No es la primera vez que toma tal decisión, pero esta vez está valorando alargar su estancia en el extranjero.

"No es fácil, porque sales con una mochila y poco más, y dejas a tu familia, tus amigos, tus arraigos", cuenta. "Me gustaría ver envejecer a mi mamá, ver crecer a mis sobrinas, pero poniéndolo en balanza, he recobrado la tranquilidad afuera", desde donde, asegura, piensa seguir haciendo periodismo.