El adolescente de 17 años que filmó el video del accidente de Air India que dio la vuelta al mundo

El jueves pasado, el joven de 17 años se encontraba en la terraza de la casa de su padre en Ahmedabad,grabando videos de aviones, cuando un Dreamliner 787-8 de Air India se estrelló ante sus ojos y estalló en llamas, matando a las 241 personas que iban a bordo.

Casi 30 personas también fallecieron en tierra.

"Temblaba, se movía de un lado a otro"

"Cada vez que llamaba, Aryan me preguntaba si podía avistar aviones desde mi terraza y yo le decía que se veían cientos de ellos surcando el cielo".

Aryan decidió acompañarla. "Me dijo que quería comprar cuadernos y ropa nuevos", relató el señor Asari.

Aryan pronto se dio cuenta de que algo no iba bien con el avión: "Temblaba, se movía de un lado a otro", dijo. Mientras el avión descendía, siguió filmándolo, incapaz de comprender lo que estaba a punto de ocurrir.

"Estaba fuera de sí del horror"

"Parecía muy asustado: 'Lo vi, papá, lo vi estrellarse', me dijo, y no dejaba de preguntarme qué le pasaría. Le dije que se quedara tranquilo y que no se preocupara", relató Asari. "Pero estaba fuera de sí del horror".