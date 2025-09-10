Mundo
10 sep 2025 , 17:33

EE. UU.: Detienen al autor del atentado en contra de Charlie Kirk

El autor del atentado contra el activista Charlie Kirk se encuentra detenido y en custodia del FBI, así lo comunicó el director de la entidad.

   
Fuente:
EFE
user placeholder

EFE y Redacción
El FBI detuvo este miércoles 10 de septiembre a la persona sospechosa de asesinar de un disparo en el cuello al activista conservador Charlie Kirk en un campus universitario del estado de Utah, informó el director de la agencia, Kash Patel.

"El sujeto detrás del terrible tiroteo de hoy que se cobró la vida de Charlie Kirk se encuentra bajo custodia. Agradecemos a las autoridades locales y estatales de Utah su colaboración con el FBI. Les mantendremos informados en cuanto nos sea posible", escribió Patel en su perfil en la red social X.

Detienen al autor del atentado en contra de Charlie Kirk.
Detienen al autor del atentado en contra de Charlie Kirk. ( Redes Sociales )
