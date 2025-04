Las palabras del presidente de EE.UU., Donald Trump, en la tarde del miércoles tras anunciar una tregua de 90 días en la guerra comercial para todos los países excepto China, no podían ser más distintas a las de esa misma mañana.

Puede ser que tú hayas invertido una cantidad en bonos del Tesoro a 10 años pero que necesites recuperar ese dinero antes porque has decidido comprarte una casa o tienes un imprevisto y necesitas liquidez.

Si, por el contrario, los inversores deciden no apostar por esos bonos y venderlos, el país deberá ofrecer tasas de interés más altas a los compradores, por lo que le costará más financiar su deuda.

Los bonos del Tesoro de economías estables son considerados inversiones de poco riesgo, ya que no se espera que esos países tengan problemas tan graves como para caer en impagos.

"El riesgo de un bono es el emisor, es decir, que no te paguen. Si tú compras un bono de la tiendita de la esquina, el riesgo de que no te pague es muy alto. El riesgo de que no te pague un Estado como Estados Unidos, es muy bajo", explica a BBC Mundo Javier Molina, analista de la plataforma de inversiones eToro.