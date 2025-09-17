Mundo
17 sep 2025 , 18:08

Donald Trump rompe protocolo real en su visita oficial a Reino Unido

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rompe el protocolo real en dos ocasiones en el marco de su visita a su visita oficial a Reino Unido.

   
    Presidente de Estados Unidos en su visita oficial a Reino Unido. ( AFP )
El presidente estadounidense Donald Trump ha sido objeto de críticas durante su visita oficial al Reino Unido, donde fue recibido por el rey Carlos III en el Castillo de Windsor. Esta visita forma parte de una serie de encuentros diplomáticos que buscan reforzar la relación bilateral entre ambos países. Sin embargo, ciertos actos del mandatario han llamado la atención por romper el protocolo real.

LEA: Cuál es el origen de la fascinación de Donald Trump por la familia real británica

El protocolo real es un conjunto de normas tradicionales que regulan el comportamiento de los jefes de Estado durante ceremonias oficiales con la monarquía británica.

Una de las situaciones que generó controversia ocurrió durante el recibimiento oficial, cuando Trump caminó delante del rey Carlos III durante una inspección a la Guardia Real. Aunque no hubo una reacción visible por parte del monarca, este acto es interpretado una falta de cortesía, ya que tradicionalmente se espera que los invitados caminen al mismo ritmo que el soberano, sin adelantarse. No obstante, el Palacio de Buckingham no emitió ningún comunicado condenando la acción, lo que sugiere que pudo haber sido considerado un desliz menor o sin importancia diplomática.

En otra escena que circuló ampliamente en redes sociales y medios internacionales, se observó a Trump dando palmadas en la espalda al monarca, los protocolos reales generalmente desalientan cualquier contacto no solicitado con el rey o la reina, a menos que sea iniciado por ellos. Estas reglas no siempre son conocidas en profundidad por mandatarios extranjeros.

LEA: Ceremonias y honores marcan la visita de Estado de Trump al Reino Unido

Cabe destacar que esta no es la primera vez que Donald Trump ha sido cuestionado por su comportamiento durante actos oficiales con la realeza británica. En su visita de Estado en 2019, durante el reinado de Isabel II, también fue criticado por ciertos gestos considerados poco diplomáticos, como caminar delante de la reina durante una ceremonia similar.

