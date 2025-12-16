Mundo
Donald Trump demanda a la BBC y pide una indemnización de USD 5 000 millones

La BBC es acusada de "manipular el discurso (de Trump) de forma intencionada, maliciosa y engañosa", según el equipo legal del presidente de Estados Unidos.

   
    Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, e instalaciones de la BBC.( Composición de Ecuavisa )
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó el lunes 15 de diciembre una demanda por difamación contra la BBC, acusando a la cadena pública británica de editar de forma engañosa su discurso del 6 de enero de 2021 en un documental, de modo que dio la impresión de que Trump incitó directamente a la violencia en los disturbios del Capitolio.

Medios internacionales reportan que la demanda, presentada en una corte federal del sur de Florida, reclama hasta USD 5 000 millones en daños por dos cargos: difamación y violación de la ley de prácticas comerciales de Florida.

El documental en cuestión, titulado Trump: ¿segunda oportunidad?, fue emitido por el programa Panorama de la BBC poco antes de las elecciones presidenciales de 2024. Donde la BBC habrían unido secciones separadas del discurso de Trump para sugerir que él iba a caminar con sus seguidores hacia el Capitolio y "luchar como demonios", una edición que el mandatario califica de "falsa, difamatoria y maliciosa".

Expertos legales señalaron que Trump enfrentará retos para probar difamación bajo las leyes estadounidenses, que protegen fuertemente el discurso de interés público y requieren demostrar que el medio actuó con conocimiento de falsedad o temerariamente.

La demanda se suma a una serie de acciones legales del presidente contra medios de comunicación en Estados Unidos y ahora involucra por primera vez a una cadena internacional británica en una disputa judicial de alto perfil.

La respuesta de BBC ante la demanda de Trump

La BBC reconoció que la edición fue un "error de juicio" y ofreció disculpas, aunque sostuvo que no existe base legal para una demanda por difamación, y se comprometió a defenderse en los tribunales.

Un portavoz de la BBC señaló que se "defenderán en este caso" y no darán "más comentarios sobre los procedimientos legales en curso".

Altos ejecutivos de la emisora, incluyendo el director general Tim Davie y la jefa de noticias Deborah Turness, renunciaron tras la polémica.

