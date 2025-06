El "Rodrigazo", como se conoció al plan económico de Celestino Rodrigo, terminó de convencer a Stupiello y a muchos de sus compatriotas que la mejor forma de ahorrar en su país era en dólares y no en una moneda local que desde entonces se ha caracterizado por perder valor.

"En Argentina, no confiamos en nuestra moneda. Después de décadas de devaluaciones muy fuertes, sabemos que quien ahorró en pesos en los últimos 50 años perdió en comparación a quien ahorró en dólares", le dice a BBC Mundo Guido Zack, doctor en Análisis Económico.

"Ustedes no metieron dólares abajo del colchón porque odian al país. Lo hicieron porque del otro lado había un conjunto de delincuentes que les robaron con el impuesto inflacionario", remató.

"Bajo del colchón"

En esa dirección, el gobierno anunció a mediados de mayo un plan que habilita a las personas con ahorros no declarados a utilizar ese dinero para comprar una propiedad de hasta US$43.000 o colocar hasta US$85.000 en plazos fijos en los bancos sin justificar su origen.

"Me dijeron, no sé si es verdad, que hay más de US$200.000 millones bajo el colchón y Dios sabe dónde. Si ese dinero se invierte en Argentina, imaginen lo que sería ese país", comentó la directora del FMI, Kristalina Georgieva, en un evento con legisladores organizado en Washington.

Milei definió de "héroes que van a sacar adelante este país" a las personas que tienen ahorros en dólares no declarados en Argentina.

Pie de foto, Milei definió de "héroes que van a sacar adelante este país" a las personas que tienen ahorros en dólares no declarados en Argentina.

"Mi papá perdió US$40.000 en la década de 1990 de la noche a la mañana un día que el banco con el que operaba cerró. Después, en plena crisis de 2001, otro banco no le dejó sacar sus ahorros. No quiero que me pasé eso", dice.