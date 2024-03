Aún les faltaba recorrer el tramo más extenso: atravesar México de sur a norte y cruzar la frontera hacia Estados Unidos.

“La niña me dijo que quería aventarse por un precipicio del Darién”, cuenta Saucedo a BBC Mundo en Piedras Negras, una ciudad en el norte de México donde los migrantes asisten a citas con las autoridades estadounidenses o intentan cruzar el Río Bravo irregularmente para llegar al estado de Texas.

No era la primera vez que la niña sentía ganas de suicidarse. “Me dijo que cuando estaba sola en casa, antes de iniciar la ruta migratoria, también había querido lanzarse desde el balcón pero su hermana la había detenido”.

Aquel puesto de MSF en Arriaga era un lugar de paso al que acudían los migrantes para pedir calmantes contra los dolores y seguir caminando. Como no podría hacerle seguimiento a la niña, la psicóloga de 35 años le brindó contención y palabras de aliento para que buscara apoyo en el futuro.

"Congelados en el tiempo"

“No dejan los pañales, no aprenden a leer ni escribir. Ves niños de 4 años que no hablan”, asegura. “A veces las familias creen que el viaje dura un mes y se extiende por uno o dos años, así que los niños no van a la escuela".