"Nosotros también tenemos familia. Por supuesto que nos sentimos culpables. Pero si yo paro, va a continuar. No es mi problema", me dice encogiéndose de hombros.

Los hombres mantienen sus rostros cubiertos mientras retiran el asiento trasero del auto para acceder al tanque, con cuidado de no derramar gasolina. El olor dentro del auto podría alertar a los agentes de la aduana al otro lado de la frontera de que el tanque de combustible ha sido manipulado.

"Intento vender 100.000 pastillas a la semana, todas las semanas", me dice el traficante con voz suave. "No las mando en un solo vehículo. Intento repartirlas en varios. De esa manera minimizo el riesgo de perder todas mis pastillas".

Fentanilo y aranceles

Derrotar el tráfico de fentanilo es uno de los principales objetivos del presidente Trump, pero Jay no cree que tenga muchas posibilidades.

"La última vez que estuvo en el cargo, intentó hacer lo mismo y no lo consiguió. Siempre habrá demanda. ¿Y dónde hay más demanda? En Estados Unidos, por suerte para nosotros, que estamos aquí, en la frontera", dice Jay con una sonrisa.

La oferta y la demanda

Jay reconoce los peligros de su oficio para él y sus clientes, pero no le preocupa.

Se aísla fríamente de la responsabilidad y la culpa de las muertes que causan sus drogas. Afirma no conocer a nadie que haya muerto por consumir su producto. "Solo me relaciono con otros distribuidores", me dice.