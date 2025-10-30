Crisis en El Fasher: denuncian asesinatos masivos mientras Sudán enfrenta su peor emergencia humanitaria

Pie de foto, La ONU considera la guerra de Sudán como "la peor crisis humanitaria del mundo".





"No tenemos nada que comer y no hay manera de salir a buscar comida", dijo un residente de la localidad que prefirió permanecer en el anonimato por su seguridad.

"Si no recibimos ayuda urgente pronto, la gente de El Fasher podría no sobrevivir mucho tiempo", declaró al programa Sudan Lifeline del servicio árabe de la BBC, el día en que las FAR tomaron El Fasher.

La ciudad se ha convertido en "un epicentro del sufrimiento infantil, donde la desnutrición, las enfermedades y la violencia se cobran la vida de niños a diario", advirtió el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

"Estamos presenciando una tragedia devastadora: los niños de El Fasher se mueren de hambre mientras que los servicios de nutrición vitales de UNICEF están bloqueados", declaró Catherine Russell, directora ejecutiva de la agencia.

UNICEF afirma que al menos 600.000 personas han sido desplazadas de El Fasher y los campamentos circundantes desde el inicio del conflicto.

Los alimentos escasean y los precios se dispararon.

Organizaciones internacionales de ayuda humanitaria condenaron el uso deliberado del hambre como arma de guerra.

Según informes, el maíz y el mijo cuestan actualmente entre 300.000 y 350.000 libras sudanesas, y lo que antes se obtenía del alimento para animales, ahora se considera un lujo, afirmó un residente que trabaja en el sector sanitario de la ciudad.

"Tampoco encontramos medicamentos para tratar las heridas. No hay gasas disponibles, lo que nos obliga a usar las telas de los mosquiteros para cubrir las lesiones", dijo otro residente a la BBC.

Sudán también sufre el peor brote de cólera en décadas. Desde julio de 2024, se han notificado más de 96.000 casos sospechosos y 2.400 muertes en todo el país, indicó UNICEF.

Control regional

La batalla por la ciudad forma parte de una guerra civil más amplia que estalló entre ambos bandos en 2023.

El ejército sudanés, liderado por el general Abdel Fattah Al Burhan, controla la mayor parte del norte y el este del país. Convirtió Puerto Sudán, a orillas del Mar Rojo, en su cuartel general de facto y sede de su gobierno reconocido por la ONU.

Mientras tanto, las FAR, lideradas por el general Mohamed Hamdan Dagalo, más conocido como Hemedti, controlan la mayor parte del oeste de Sudán, incluyendo casi todo Darfur y gran parte de la vecina Kordofán.

La analista política sudanesa Dallia Abdelmoniem declaró a la BBC que El Fasher era "la última ciudad de Darfur bajo el control del ejército nacional".

"[Las FAR] podrían declarar la independencia o impulsar la partición", afirmó Abdelmoniem.

Tensión étnica

Fuente de la imagen,Reuters Pie de foto, El líder de las FAR, Mohamed Hamdan Dagalo, controla una lucrativa mina de oro en Darfur.

Durante décadas, El Fasher ha sido el epicentro de crecientes tensiones étnicas que amenazan con desgarrar el país.

Darfur alberga grandes comunidades africanas, como los fur, los zaghawa y los masalit. Muchos de estos grupos se oponen a las políticas del gobierno sudanés, que consideran discriminatorias hacia las poblaciones no árabes.

En 2003, las tensiones étnicas desencadenaron una violenta campaña gubernamental contra las comunidades africanas.

La Corte Penal Internacional acusó a los líderes sudaneses y a los janjaweed, una milicia árabe respaldada por el gobierno, de limpieza étnica, tortura y crímenes de guerra, entre otros delitos.

Para 2013, los janjaweed habían sido rebautizados como Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), y el grupo ahora busca controlar todo Darfur.

Fuente de la imagen,Reuters Pie de foto, Las FAR han sido acusadas de cometer genocidio en Darfur contra los grupos no árabes de la región.

"La mayoría de la población de El Fasher pertenece a tribus africanas, mientras que las FAR están compuestas principalmente por tribus árabes sudanesas y mercenarios", afirmó Abdelmoniem.

"Podrían desatar aún más violencia. La historia de las FAR demuestra que no temen hacerlo".

El conflicto que azota Sudán se ha caracterizado por la brutalidad de ambos bandos.

Durante una visita a un campo de refugiados sudaneses en la frontera con Chad en enero de 2025, el entonces ministro de Asuntos Exteriores británico, David Lammy, declaró haber presenciado "algunas de las cosas más horribles que he visto y oído en mi vida".

"Mujeres y niños huyendo para salvar sus vidas, relatando historias de masacres generalizadas, mutilaciones, incendios, violencia sexual contra ellos y sus hijos. Y en medio de todo esto, hambruna... una situación inimaginable".

El oro y la guerra

Fuente de la imagen,Getty Images Pie de foto, Los analistas aseguran que los recursos auríferos de Darfur son el motor del conflicto en Sudán.

La lucha por el control de El Fasher es también una lucha por valiosos recursos. "El potencial minero de Darfur es enorme", afirma el periodista de la BBC Mohanad Hashim.

"Hay petróleo, uranio y agua subterránea, pero el verdadero motor de este conflicto es el oro".

Un panel de expertos de la ONU señaló en un informe sobre Sudán que la minería de oro "ha sido una fuente primordial de financiación" del conflicto.

Controlar Darfur del Norte a través de El Fasher ofrece acceso irrestricto a países vecinos como Libia y Chad. Esto representa una vía de salida del país para esta valiosa fuente de financiación y una entrada para las armas necesarias para continuar la guerra.

Según documentos del Tesoro estadounidense, el líder de las FAR, Mohamed Hamdan Dagalo, ya controla una lucrativa mina de oro en Darfur y, en enero el Departamento de Estado estadounidense lo acusó de genocidio y le impuso sanciones.

En marzo, el ejército de Sudán llevó a los Emiratos Árabes Unidos (EAU) ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), argumentando que son "cómplices del genocidio" en Darfur Occidental, a través de su apoyo militar, financiero y político a las FAR.

En respuesta, los EAU rechazaron enérgicamente las acusaciones de Sudán, calificaron el caso de "maniobra publicitaria cínica" y anunciaron que solicitarán su desestimación inmediata.