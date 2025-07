"Estoy decepcionado, pero no he roto con él", dice Trump sobre Putin en entrevista con la BBC

En una conversación telefónica exclusiva con la BBC, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que se siente decepcionado, pero no ha roto su relación con Vladimir Putin.

Cuando le pregunté si confía en el líder ruso, el mandatario respondió: "No confío en casi nadie".

Trump ofreció la entrevista horas después de anunciar sus planes de enviar armas a Ucrania y advertir sobre la imposición de severos aranceles a Rusia si no se llega a un acuerdo de alto el fuego en 50 días.

"No me gusta pensar en si me cambió", indicó. Pero al reflexionar añadió: "Pudiese ser (una experiencia) que cambia la vida".