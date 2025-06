"A Cristina Kirchner no la veremos tras las rejas": lo que sigue tras la condena contra la expresidenta argentina

"A Cristina Fernández de Kirchner no la vamos a ver tras las rejas, no la vamos a ver esposada, no la vamos a ver con un grillete electrónico", aseguró este jueves 12 de junio la periodista argentina Dominique Metzger, del canal Todo Noticias (TN), durante una entrevista en el programa Contacto Directo. Metzger fue consultada sobre la situación judicial de la expresidenta argentina, quien fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación política de por vida por corrupción.

Metzger explicó que la exmandataria debe ponerse a disposición de la Justicia argentina hasta el miércoles 18 de junio. El país austral se dispone a iniciar un puente festivo que inicia este sábado 14 y se extiende hasta el lunes 16, lo que le favorece a la expresidenta con un día más.

Le puede interesar: La Corte Suprema confirmó la condena contra Cristina Fernández de Kirchner

Fernández, de 72 años, aguarda en su casa del barrio Constitución, en Buenos Aires. Su defensa solicitó a la Justicia que cumpla la condena en ese domicilio por ser mayor de 70 años, un beneficio que podría ser concedido.

De buen semblante y sonriente, la exjefa de Estado argentina y quien también se desempeñó como vicepresidenta entre 2019 y 2023, bajo el Gobierno de Alberto Fernández, se asomó este miércoles varias veces por el balcón para saludar a sus seguidores.

Fernández fue condenada en una causa por irregularidades en la concesión de obras viales entre 2003 y 2015, durante la gestión de su esposo fallecido, Néstor Kirchner, y sus dos mandatos posteriores. La sentencia fue ratificada por la Corte Suprema de Argentina el pasado martes.

La exjefa de Estado había anunciado la semana pasada que competiría por una banca como diputada de la provincia de Buenos Aires, la más poblada del país, en las legislativas provinciales del 7 de septiembre. De ganar, habría obtenido fueros.

Pero la decisión de la Corte la excluye ahora de todo cargo electivo y obliga a la oposición a replantear su estrategia electoral de cara a las legislativas nacionales de medio término que se realizarán en octubre.

Revise también: Cinco claves de la condena por corrupción y la inhabilitación perpetua de Cristina Kirchner confirmadas por la Corte Suprema de Justicia en Argentina

Fernández es una acérrima crítica del gobierno de Javier Milei, quien ha reiterado que le "encantaría meter el último clavo al cajón del kirchnerismo con Cristina adentro".

Por otra parte, es la segunda mandataria argentina en democracia en ser condenada después de Carlos Saúl Menem (1989-1999), quien recibió una pena de siete años de cárcel por venta de armas. Ahora se convierte además en la primera en ir presa, puesto que la causa de Menem nunca fue confirmada.

Vea la entrevista completa: