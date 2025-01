La Corte Suprema de Perú confirma prisión preventiva para el expresidente Pedro Castillo

La sala suprema también señaló que no han surgido nuevos medios de investigación que cambien la situación jurídica de Castillo, siendo así que, en vía de revisión de oficio, no procede revocar la prisión preventiva, en tanto el recurso de apelación defensivo "no puede prosperar".

Respecto al peligro de fuga, después del anuncio golpista del 7 de diciembre de 2022 y su intento de llegar a la Embajada de México en Lima, los jueces indicaron que constan declaraciones ya valoradas con anterioridad y las propias declaraciones públicas del entonces mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador sobre una petición de asilo político.

En esas declaraciones, López Obrador manifestó que "Castillo se comunicó con él con ese propósito y que, por ello, se comunicó con el embajador para que se le facilite el ingreso al local de la embajada", recordó la sala en su resolución.

La esposa de Castillo y sus dos hijos menores viajaron a México asilados por el entonces mandatario y permanecen en esa nación, tras la detención y procesamiento del expresidente peruano (2021-2022) en Lima.