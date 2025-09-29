En qué consiste el acuerdo de paz para Gaza que Trump presentó este lunes junto a Netanyahu

Redacción Título del autor, BBC News Mundo

29 septiembre 2025



El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció este lunes un plan de paz para Medio Oriente que implicaría el fin de la guerra en Gaza.

Acompañado del primer ministro de Israel, Bejamin Netanyahu, el presidente estadounidense dijo que, junato a Israel, varias naciones de Medio Oriente y Europa también respaldaron la iniciativa de 20 puntos, que ahora debe ser aceptada por Hamás.

Entre los puntos del acuerdo está:

La liberación en menos de 72 horas de los rehenes que aún están en poder de Hamás.

El desarme y desmovilización del grupo militante palestino.

La eliminación de túneles e infraestructura de combate en Gaza.

La cese de la operación militar de Israel en el territorio palestino.

La liberación de cientos de palestinos detenidos por Israel.

La entrada inmediata de ayuda humanitaria a Gaza.

El plan propuesto también incluye el establecimiento de una "junta de paz" para supervisar su implementación, encabezada por Trump, quien aseguró que el ex primer ministro británico Tony Blair también quiere participar en ella.

En una etapa posterior, los palestinos votarían por una autoridad de "transición" en la que los políticos y líderes de Hamás no podrían participar.

"Traeremos un fin a la muerte y destrucción que hemos visto por muchos años, décadas, incluso siglos y empezar un nuevo capitulo de seguridad, paz y prosperidad para la región entera", dijo Trump, quien calificó el acuerdo de "muy justo".

"Es uno de los días más importantes en la historia de la civilización", añadió en la conferencia de prensa desde la Casa Blanca junto a Netanyahu.

Fuente de la imagen,Reuters Pie de foto, Trump dijo que confía en que Hamás acepte el acuerdo.

El mandatario estadounidense señaló que los palestinos quieren vivir en paz, pero que deben "asumir la responsabilidad" de su destino.

En su intervención, Netanyahu dijo que apoya el "plan para poner fin a la guerra en Gaza", y aseguró que está dando a todas las partes la oportunidad de hacerlo de forma pacífica.

Pero advirtió que si Hamás no lo cumple, Israel "terminará el trabajo" y acabará por la fuerza con el grupo palestino: "Esto se puede hacer de la manera fácil o de la manera difícil, pero se hará", afirmó.

Aún no está claro si Hamás aceptará las condiciones del plan de Trump.

Más información en breve...

