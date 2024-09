Caso Ámbar

Un problema institucional

“En ese momento llegué a la conclusión de que este caso reflejaba un problema institucional profundo. El Estado de Chile no hizo su trabajo. Y esa es la historia que yo me propuse reconstruir”, añade.

"Con el asesino enfrente"

"¿Has matado a alguien más?"

-En ninguna parte sale eso. No me acusan de más homicidios.

-¡Ah, directamente! Conejos, vacas. Personas, no… y si hubiese matado, no se lo diría. No es parte del trato decir esa parte de la verdad. Algunas cosas se las voy a decir, sí. Ahora usted dice: “Me dejó con la duda, posiblemente lo haya hecho”.

“Tenía que averiguar si estas personas existían o no. Partí buscando en el registro civil, nombres, coincidencias, lugares… hasta que en algún minuto logré dar con un familiar de estas personas a quién le pregunté si estaban bien. Y la respuesta fue que no, que estaban desaparecidas desde hace 30 años”, dice.

Covadonga 641

"Tú dejas a la gente que matas cerca de ti"

"Ámbar era una sobreviviente"

“Es absurdo tener al frente a alguien que no siente. Él es una persona incapaz de sentir empatía o de ver al otro. Tiene conciencia de lo que es, pero no logra dimensionar el daño que hace”, explica Toro.

“Nunca lamentó haber generado dolor. Nunca inventó excusas o trató de engañarme. Él me dijo: ‘Cuando estoy frente a un espejo y me estoy afeitando, veo a un psicópata y me pregunto: ¿qué pasó conmigo? Y no me gusta la respuesta’”.