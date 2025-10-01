Colombia: Petro ordena la salida de Colombia de diplomáticos de Israel y denuncia el TLC vigente

El presidente colombiano, Gustavo Petro, ordenó este miércoles 1 de octubre la salida de toda la delegación diplomática de Israel en el país, pese a que no hay relaciones desde mayo de 2024, cuando rompió con el Estado judío, y además denunció el Tratado de Libre Comercio (TLC) bilateral para dejarlo sin efecto.

"El tratado de libre comercio con Israel se denuncia de inmediato", dijo Petro en su cuenta de X donde agregó: "Sale toda la delegación diplomática de Israel en Colombia".

Esas medidas fueron tomadas por el presidente en respuesta a la interceptación por Israel de la Flotilla Global Sumud, que se dirigía con alimentos y medicinas a la Franja de Gaza, y la detención de varios de sus miembros, entre ellos las colombianas Manuela Bedoya y Luna Barreto.

Según Petro, "si es cierta esta información, hay un nuevo crimen internacional del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu", a quien numerosas veces ha tachado de genocida.

"Invito a abogados internacionales que se pongan al servicio de Colombia, al lado de nuestros abogados", agregó el mandatario en su mensaje, en el que además afirmó: "El batallón Guardia Presidencial, de acuerdo a su función, ejercerá la seguridad de la Casa de Nariño", la sede presidencial colombiana, una mención aparentemente sin relación con el tema de la flotilla.

En protesta por la detención de la flotilla, un puñado de simpatizantes propalestinos se manifestó este miércoles en la zona financiera de Bogotá.