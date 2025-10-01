Mundo
01 oct 2025 , 18:13

Colombia: Petro ordena la salida de Colombia de diplomáticos de Israel y denuncia el TLC vigente

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ordenó la salida de la delegación diplomática de Israel, después de romper relaciones en mayo de 2024 y de denunciar el TLC con ese país.

   
    Fotografía cedida por la Presidencia de Colombia del mandatario, Gustavo Petro, hablando durante un Consejo de Ministros, en Bogotá, Colombia.( EFE )
Fuente:
EFE
Redacción y EFE
El presidente colombiano, Gustavo Petro, ordenó este miércoles 1 de octubre la salida de toda la delegación diplomática de Israel en el país, pese a que no hay relaciones desde mayo de 2024, cuando rompió con el Estado judío, y además denunció el Tratado de Libre Comercio (TLC) bilateral para dejarlo sin efecto.

"El tratado de libre comercio con Israel se denuncia de inmediato", dijo Petro en su cuenta de X donde agregó: "Sale toda la delegación diplomática de Israel en Colombia".

LEA: Ministra argentina destaca apoyo de Perú y Bolivia en detenciones por triple feminicidio

Esas medidas fueron tomadas por el presidente en respuesta a la interceptación por Israel de la Flotilla Global Sumud, que se dirigía con alimentos y medicinas a la Franja de Gaza, y la detención de varios de sus miembros, entre ellos las colombianas Manuela Bedoya y Luna Barreto.

Según Petro, "si es cierta esta información, hay un nuevo crimen internacional del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu", a quien numerosas veces ha tachado de genocida.

"Invito a abogados internacionales que se pongan al servicio de Colombia, al lado de nuestros abogados", agregó el mandatario en su mensaje, en el que además afirmó: "El batallón Guardia Presidencial, de acuerdo a su función, ejercerá la seguridad de la Casa de Nariño", la sede presidencial colombiana, una mención aparentemente sin relación con el tema de la flotilla.

En protesta por la detención de la flotilla, un puñado de simpatizantes propalestinos se manifestó este miércoles en la zona financiera de Bogotá.

Tratado de libre comercial denunciado

Con respeto al TLC con Israel denunciado por Petro, Londoño Paredes dijo que todos los tratados tienen unas cláusulas de carácter administrativo que establecen la duración del documento y la opción para denunciarlo.

LEA: ¿Por qué cerró el gobierno de EE. UU. y quiénes pueden ser los más afectados?

En este caso, el acuerdo dice en su Artículo 15.4: "Cualquiera de las partes podrá denunciar el presente Acuerdo mediante una Nota Diplomática a la otra parte. Tal denuncia surtirá efecto seis meses después de la fecha de recepción de la notificación a la otra parte".

"Entonces, se supone que el Gobierno de Colombia le debe indicar al Gobierno de Israel que denuncia el tratado y de acuerdo a esa cláusula de denuncia, el efecto de la suspensión del tratado solamente se dará seis meses después de entregar la nota correspondiente", indicó el excanciller.

El TLC entre Colombia e Israel fue firmado el 30 de septiembre de 2013 y entró en vigor el 10 de agosto de 2020.

Además de romper relaciones diplomáticas con Israel, Petro prohibió el año pasado la venta de carbón a ese país, aunque en los últimos meses ha asegurado que siguen saliendo barcos con el mineral hacia ese país, lo que considera un desafío a su Gobierno.

