Colombia: Se ofrece recompensa por alias Costeño, presunto planificador de atentado a Miguel Uribe Turbay

Las autoridades colombianas dieron a conocer un nuevo implicado en el caso del atentado del precandidato presidencial miguel Uribe Turbay, alias 'el Costeño', por el cual se están ofreciendo hasta 300 millones de pesos colombianos (unos USD 73.500 dólares) de recompensa.

Le pedimos a la ciudadanía, a todas las personas de la ciudad de Bogotá, del país, que nos suministren información para ubicarlo y materializar la captura de ese delincuente, declaró en una rueda de prensa en Medellín el director de la Policía, general Carlos Triana.

Elder José Arteaga Hernández, alias 'el Costeño', es señalado por la Fiscalía como el cerebro logístico del atentado contra Uribe Turbay, quien hace más de dos semanas que permanece ingresado en estado crítico en una clínica de Bogotá, tras recibir dos disparos en la cabeza durante un acto de campaña para las elecciones presidenciales de 2026.

El hombre, de 40 años y con antecedentes delictivos, según medios locales, sería el "principal dinamizador y planificador del ataque contra el senador", de acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía.

Hasta ahora, las autoridades han detenido cuatro personas por el atentado contra el senador Uribe Turbay, del partido opositor de derecha Centro Democrático, entre ellas el sicario, un menor de 15 años que tenía en su poder una pistola de marca Glock usada en el ataque y que fue capturado en flagrancia.

Los otros tres presuntos implicados, en calidad de "coautores", son Carlos Eduardo Mora, Katerine Martínez y William Fernando González Cruz, acusados de tentativa de homicidio agravado, porte ilegal de armas y uso de menores para la comisión de delitos. Todos están cumpliendo medida preventiva de privación de libertad.

En la rueda de prensa de este martes, la fiscal general, Luz Adriana Camargo, destacó los avances en la investigación de este "atentado gravísimo" e indicó que, aunque todo apunta a una motivación política, aún no hay pruebas concluyentes. No tenemos evidencia de un móvil distinto, no tenemos referencias de amenazas en su contra, de problemas personales u otro delito que podría motivar ese atentado tan planeado, afirmó.

Camargo también alertó sobre la "muy preocupante" cantidad de desinformación que circula sobre este caso en redes sociales y reveló que tanto ella como el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, recibieron refuerzos de seguridad, luego de que se hallaran fotos de ambos funcionarios en el celular del sicario.

La fiscal explicó que estas imágenes "no fueron descargadas voluntariamente por el menor" sino que se almacenaron automáticamente a través de la aplicación de noticias del buscador del teléfono.

Mientras tanto, Uribe Turbay, de 39 años, sigue en condición "grave", aunque ha mostrado mejoría en las últimas 72 horas tras ser sometido a una traqueostomía, una gastrostomía y otros cuidados médicos, según el último comunicado de la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde está ingresado.