Colombia | El alcalde de Cali ordena la militarización de la ciudad tras el ataque que mató a seis personas

El alcalde de Cali, Alejandro Éder, ordenó el 21 de agosto la militarización de la ciudad, tras un ataque con un camión bomba que dejó seis muertos y cerca de 60 heridos frente a una base aérea, según el más reciente balance.

"Ante la delicada situación que hoy vive nuestra ciudad, he ordenado la militarización de Cali", dijo la noche del jueves el alcalde, tras el ataque contra una escuela militar de aviación.

Las autoridades atribuyen el brutal atentado a la mayor disidencia de la extinta guerrilla de las FARC, conocida como el Estado Mayor Central (EMC) al mando de alias Iván Mordisco.