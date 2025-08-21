Mundo
Colombia | El alcalde de Cali ordena la militarización de la ciudad tras el ataque que mató a seis personas

Las autoridades atribuyen el brutal atentado a la mayor disidencia de la extinta guerrilla de las FARC, conocida como el Estado Mayor Central (EMC) al mando de alias Iván Mordisco.

   
    El atentado con un camión bomba dejó seis muertos y cerca de 60 heridos.( IUSEF SAMIR ROJAS / AFP )
El alcalde de Cali, Alejandro Éder, ordenó el 21 de agosto la militarización de la ciudad, tras un ataque con un camión bomba que dejó seis muertos y cerca de 60 heridos frente a una base aérea, según el más reciente balance.

"Ante la delicada situación que hoy vive nuestra ciudad, he ordenado la militarización de Cali", dijo la noche del jueves el alcalde, tras el ataque contra una escuela militar de aviación.

Las autoridades atribuyen el brutal atentado a la mayor disidencia de la extinta guerrilla de las FARC, conocida como el Estado Mayor Central (EMC) al mando de alias Iván Mordisco.

Ataque con un camión bomba

Dos fuertes explosiones de origen desconocido sacudieron este jueves las inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez en la ciudad colombiana de Cali, en el suroeste del país, informaron las autoridades.

Con el pasar de las horas, la cifra de muertos va en aumento. Al menos se registran ocho muertos y 36 heridos, según un balance actualizado por la Alcaldía de Cali.

El alcalde Alejandro Eder calificó la explosión como un “ataque narcoterrrorista” en el que se utilizó un camión cargado de explosivos.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran vehículos en llamas, personas heridas en el piso y gente huyendo despavorida en medio del ruido de alarmas y gritos.

La tercera ciudad del país, la más importante de la región del Pacífico, sufre una embestida de guerrillas y grupos narcotraficantes que se disputan el rentable negocio de la droga.

El ataque fue cometido en la Carrera Octava, una transitada avenida de esta ciudad, capital del departamento del Valle del Cauca y la principal del suroeste de Colombia, donde además de la base militar hay varios establecimientos comerciales.

