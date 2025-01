No solo techo y comida

No obstante, reconoce la tensión potencial que podría suponer para México la declaración de emergencia en la frontera estadounidense por parte del presidente Trump.

Una tarea difícil

Es un tema que preocupa a José María García Lara, director del albergue para inmigrantes Juventud 2000 de Tijuana. Mientras me enseña las instalaciones, que ya están casi al límite de su capacidad, asegura que hay muy pocos lugares en los que pueda alojar a más familias.

Pero admite que llegará un momento en que ya no quede espacio, y las donaciones de alimentos, material médico, mantas y productos de higiene no dan abasto.

"Pero también tendremos las deportaciones masivas. No sabemos cuánta gente cruzará la frontera necesitando nuestra ayuda. Juntas, estas dos cosas podrían crear un gran problema", alerta.

Esta vez, Sheinbaum ha dejado en claro que México no está de acuerdo con el plan y no aceptará a ningún solicitante de asilo no mexicano de EE.UU. mientras espera sus audiencias.