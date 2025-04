"A las 7:35 de esta mañana (hora local), el Obispo de Roma, Francisco, regresó a la casa del Padre. Dedicó toda su vida al servicio del Señor y de su Iglesia", anunció más temprano la Santa Sede.

Sin embargo, durante su papado también recibió fuertes críticas tanto de los sectores conservadores, con los que se enfrentó, como de los más reformistas, que no quedaron satisfechos con sus cambios.

Aquí te contamos los cinco mayores hitos del papado de Francisco y qué logró cambiar (y qué no) de la Iglesia católica.

1. El primer Papa latinoamericano

Como buen argentino, nunca abandonó su pasión por el fútbol y, en particular, por su equipo, San Lorenzo.

Y no solo eso: también fue el primero de todo el continente americano y del hemisferio sur.

Francisco "cambió la forma en que se comunica el mensaje de la Iglesia católica", escribió Stan Chu Ilo, profesor especializado en cristianismo y estudios africanos de la Universidad DePaul (EE.UU.), en febrero en el portal académico The Conversation.

Pero este no fue su único pasaje por América Latina.

2. El primer Papa jesuita

Francisco siguió con la tradición de lavar los pies de creyentes, pero también lo hizo con no católicos, algo inédito para un Papa.

Pero no todo fue positivo para los jesuitas durante el papado de Francisco.

3. El diálogo interreligioso

Francisco "abrió la Iglesia al mundo exterior de maneras que ninguno de sus predecesores había hecho antes", escribió Mathew Schmalz, profesor de estudios religiosos del College of the Holy Cross (EE.UU.), en otro análisis publicado en The Conversation en febrero.