Pero los impactos más duraderos de este paso artificial, que tiene más de un siglo de antigüedad y cuya ampliación se concretó en 2016, probablemente no sean los que te imaginas.

Pero, por razones de geografía, solamente afectó un número limitado de rutas. Y, aunque útil, no resultó clave para el desarrollo de Estados Unidos, el país que lo construyó, lo administró hasta principios de siglo y cosechó al principio la mayor parte de sus beneficios.

1. Un nuevo país en el mapa de Centroamérica

Para ese entonces el gobierno de EE.UU. ya había adquirido los derechos de la compañía francesa dueña de la primera concesión, pero no había logrado llegar a un acuerdo satisfactorio con las autoridades colombianas.

"No hay nada que sugiera que si EE.UU. no hubiera anclado sus naves en ambas costas de Panamá, impidiendo la llegada de las tropas colombianas, el movimiento independentista panameño habría tenido éxito", explicó Noel Maurer, coautor de The Big Ditch ("La gran zanja"), una historia política y económica del Canal de Panamá.