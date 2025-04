Es una empresa pequeña para los estándares chinos con unos 400 trabajadores en la provincia de Zhejiang. Pero no son los únicos que sufren las consecuencias de esta guerra comercial.

"Estamos preocupados porque, ¿si Trump no cambia de opinión?... Sería peligroso para nuestra fábrica", afirma Xu.

Lionel Xu dice que él y otros empleados de Sorbo Technology están preocupados por lo que pueda pasar si Trump no levanta los aranceles a China.

Los problemas al interior

"Si no quieren que exportemos, pues que esperen. Ya tenemos un mercado interno en China, daremos los mejores productos a los chinos".

Pero no está funcionando. Gran parte de la clase media del país ha invertido sus ahorros en la compra de la vivienda familiar, solo para ver cómo los precios de sus casas se desplomaban en los últimos cuatro años. Ahora quieren ahorrar dinero, no gastarlo.

Mano de obra para EE. UU.

No muy lejos de la feria comercial en Guangdong hay talleres de confección de ropa, zapatos y bolsos. Es el centro de fabricación de empresas como Shein y Temu.

"Las cosas no van bien", dice uno, que no quiere dar su nombre. Su amigo le pide que no hable. Señalar dificultades económicas puede ser arriesgado en China.