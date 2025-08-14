Mundo
China: Hong Kong registra la mayor lluvia diaria en agosto desde 1884

La ciudad china de Hong Kong ha sido azotada por fuertes lluvias, las cuales no se registraban con tanta intensidad desde el año 1884.

   
En Hong Kong se registraron las precipitaciones más altas en un mes de agosto desde 1884, informó el Observatorio meteorológico de la ciudad, que emitió esta mañana una alerta máxima por las tormentas.

Se han registrado 355,7 milímetros de lluvia en la sede del Observatorio meteorológico, batiendo el récord de precipitación diaria más alto en agosto desde 1884, indicó la oficina en su página web.

El Observatorio de Hong Kong anunció que la señal negra de tormenta, la más alta de su sistema de avisos, se mantendrá vigente.

Asimismo, las autoridades suspendieron hoy las clases escolares y la mayoría de los servicios públicos, incluidos tribunales y oficinas de inmigración, mientras se recomienda a la población evitar desplazamientos innecesarios y mantenerse alejada de zonas propensas a inundaciones o deslizamientos de tierra.

Medios locales como el South China Morning Post informaron de inundaciones en distintas zonas urbanas, afectando al transporte público, incluidos trenes, autobuses y funiculares. Algunos tramos de carretera y estaciones de metro fueron cerrados temporalmente por la acumulación de agua.

Los servicios de emergencia intervinieron para asistir a vehículos atrapados y evacuar zonas anegadas. Según el Departamento de Drenaje, se han desplegado bombas de agua y decenas de equipos de respuesta rápida para contener los efectos del temporal.

Los expertos atribuyen las lluvias a una combinación de monzón activo y perturbaciones atmosféricas, y advierten que el fenómeno podría persistir en las próximas horas.

Las fuertes lluvias son frecuentes en verano en la excolonia británica, que afronta cada año la temporada de tifones entre junio y octubre.

Durante este periodo, los sistemas meteorológicos asociados al monzón del suroeste provocan episodios de precipitaciones intensas y vientos intensos.

