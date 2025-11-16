Chile: Se cierran las urnas e inicia el conteo de votos en las elecciones presidenciales

Los colegios electorales de Chile cerraron este domingo sus puertas para dar inicio formal al conteo de votos en unas elecciones presidenciales que, según anticipan la mayoría de los analistas, probablemente no quedarán resueltas en primera vuelta. En esta jornada decisiva, la candidata única del progresismo, Jeannette Jara, llega como la favorita en las encuestas, aunque todo indica que su nivel de respaldo aún no sería suficiente para alcanzar la mayoría absoluta necesaria y evitar así una segunda vuelta electoral.

La jornada estuvo marcada por una masiva afluencia de votantes desde las primeras horas de la mañana. Largas filas se formaron tanto en el exterior como en el interior de los centros de votación, reflejando un inusual dinamismo cívico.

Este aumento en la participación ha sido uno de los elementos más destacados del día, especialmente porque, por primera vez en una elección presidencial, el voto es obligatorio en todo el país. Esta medida, sumada al interés generado por el proceso electoral, contribuyó a que los recintos se mantuvieran llenos durante gran parte del día.

Aunque el horario oficial de cierre estaba fijado para las 18:00 hora local, las autoridades electorales recordaron que todos los ciudadanos que permanezcan en la fila a esa hora mantienen su derecho a sufragar. Por este motivo, se prevé que el inicio del conteo de votos pueda retrasarse en varios colegios electorales, extendiendo la espera para los primeros resultados oficiales.

Este escenario añade un componente de tensión y expectativa a una elección que ya se anunciaba estrecha y decisiva para el futuro político del país.