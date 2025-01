Según expresó en el comunicado la Cancillería chilena, la medida obedece a la "evolución de los hechos a partir de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024", tras las cuales "Nicolás Maduro ha asegurado que seguirá siendo el presidente de ese país desde el 10 de enero, como resultado del fraude electoral perpetrado por su régimen".

Fricciones entre Boric y Maduro

Sin embargo, la ministra chilena de Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, explicó poco después del anuncio de la Cancillería que su país no busca una ruptura de relaciones con Venezuela.

"Hay interés de nuestros países en no romper esas relaciones y el romperlas no va a ayudar en lo más mínimo a las causas que habitualmente se esgrimen para proponer esa ruptura, que tiene que ver con los estándares democráticos", indicó Toha, que también señaló que el fin de la misión del embajador Gazmuri no implica "retirar las personas que todavía están cumpliendo funciones para mantener los funcionamientos básicos del Consulado".