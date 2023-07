Getty Images

Ante una comisión por la libertad condicional en 2002, Van Houten dijo; "Me tomo muy en serio no sólo los asesinatos sino qué me hizo estar disponible para alguien como Manson".

El 29 de marzo de 1971, Van Houten fue declarada culpable y sentenciada a muerte.

La subsecuente prohibición de la pena de muerte en California por unos meses hizo que la sentencia se conmutara automáticamente a cadena perpetua.

Una corte de apelaciones revocó la condena de Van Houten en 1976 y un segundo juicio celebrado el año siguiente terminó sin acuerdo del jurado.

Finalmente, en el tercer y definitivo juicio celebrado en 1978, Van Houten fue declarada culpable de asesinato en primer grado, pero la sentencia a cadena perpetua incluyó la posibilidad de optar a libertad condicional.

Desde entonces cumplía condena en la prisión de mujeres de Chino, California.

Sus abogados aseguraron durante mucho tiempo que era una reclusa modelo. Durante su estancia en la cárcel, obtuvo una licenciatura y un máster universitario, además de que dirigió grupos de autoayuda para las internas.