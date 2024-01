Al menos 16 cementerios de Gaza habrían sido profanados por las fuerzas israelíes, según CNN

Un portavoz militar israelí interrogado por la destrucción de estos 16 cementerios no ha confirmado estos hechos, pero ha argumentado que las fuerzas israelíes a veces "no tienen otra opción" que atacar posiciones militares de Hamás instaladas dentro de los camposantos.

El Estatuto de Roma de 1998 -no suscrito por Israel- tipifica la profanación de enterramientos como crimen de guerra. Los cementerios están considerados "objetos civiles" por el Derecho Internacional y por tanto son objeto de una "protección especial" que solo se puede obviar en caso de que la otra parte en conflicto los use con fines militares.

"La naturaleza civil de los cementerios sigue intacta hasta cierto punto. Alguien que quiera atacar un cementerio tiene que tener en cuenta el uso civil de las tumbas y la importancia civil del cementerio y debe minimizar el daño a sus funciones civiles", ha explicado la codirectora del Instituto de Ética, Derecho y Conflicto Armado de la Universidad de Oxford, Janina Dill, en declaraciones a la CNN.

La denuncia por genocidio de Sudáfrica contra Israel en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya incluye la destrucción de cementerios. Israel niega la acusación.

"El hecho de que no dejan en paz ni siquiera los muertos tiene una importante carga simbólica" aunque no constituya en sí mismo un crimen de genocidio, ha explicado Dill. "El Derecho Internacional Humanitario protege la dignidad de los no combatientes y su protección no termina cuando mueren", ha añadido.

Este trato a unos muertos mientras no se respeta a los otros es una violación del Derecho Internacional, según la abogada de Derechos Humanos experta en trato de los fallecidos Muna Haddad. "Lo que está pasando es una clara violación de estas normas básicas y está tipificado como crimen de guerra por 'daños a la dignidad personal' según el Estatuto de Roma", ha resaltado.