Las autoridades israelíes calificaron las escenas como "impactantes y amenazantes" , lo que llevó a Netanyahu a exigir garantías para que no se repitieran situaciones similares en futuros intercambios.

El intercambio no estaba contemplado en el acuerdo inicial de alto el fuego del 15 de enero, pero fue negociado ante las presiones de Israel por la no liberación de Arbel Yehud el sábado anterior. Netanyahu, tras las escenas de desorden, advirtió que Israel tomaría medidas más estrictas si no se garantizaba la seguridad de los rehenes en futuros canjes.

Finalmente, los rehenes liberados, incluidos los trabajadores tailandeses, llegaron sanos y salvos a Israel. Sin embargo, el intercambio evidenció las dificultades del proceso de alto el fuego y el frágil equilibrio entre ambas partes. El próximo canje está previsto para el sábado 1 de febrero, pero dependerá de que los mediadores aseguren que no se repetirán situaciones similares.